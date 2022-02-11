"Роснефть" продала газовые активы во Вьетнаме и 50% акций в "Томскнефти" за 11 млрд рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Прибыль от продажи "Роснефтью" газовых активов во Вьетнаме и 50% акций в "Томскнефти" составила 11 млрд рублей. Это следует из отчета компании.

"Роснефть" в третьем квартале 2021 года продала активы по добыче и транспортировке газа во Вьетнаме - 100% в дочернем предприятии Rosneft Vietnam B.V. Кроме того, "Роснефть" закрыла сделку по продаже инвестиции в 50% акций "Томскнефть", которая ранее учитывалась как участие в совместных операциях. Покупатели активов не указывались.

"Компания отразила прибыль от выбытия данных активов в размере 11 млрд руб. в составе прочих доходов консолидированного отчета о прибылях и убытках за 2021 год", - говорится в отчете.

Долю в 50% в АО "Томскнефть" ВНК получила Независимая нефтегазовая компания (ННК, "Нефтегазхолдинг") Эдуарда Худайнатова, компания стала партнером "Газпром нефти" в совместном предприятии. В материалах "Газпрома" говорилось, что "Газпром нефть" и ННК владеют долями по 50% в "Томскнефти" и совместно решают все вопросы, связанные с деятельностью компании. Позднее в "Газпром нефти" подтвердили ТАСС, что управление "Томскнефтью" осуществляется на паритетной основе с ННК.