Путин поручил создать дорожную карту по развитию в России гражданского приборостроения

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать и реализовать дорожную карту по развитию отечественного гражданского приборостроения, включая производство приборов, расходных материалов и организацию сервисного обслуживания. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.

"Разработать и реализовать план мероприятий (дорожную карту) по развитию отечественного научного приборостроения гражданского назначения, направленный на импортозамещение в данной сфере, включая производство наиболее востребованных приборов, необходимых расходных материалов и обеспечение сервисного обслуживания производимой продукции, а также на подготовку высококвалифицированных кадров и обеспечение проведения научных исследований", - говорится в сообщении.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля 2022 года, далее - ежегодно.