Совфед одобрил закон о возможности приватизации земель у водоемов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, позволяющий гражданам и юридическим лицам приватизировать земельные участки, которые находятся во втором поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения. Документ был внесен на рассмотрение парламента правительством РФ. Он вносит поправки в Земельный кодекс РФ.

Согласно действующему законодательству находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ограничены в обороте и не могут быть переданы в частную собственность. При этом первая зона - это территория водозабора, вторая зона - территории, примыкающие к рекам, каналам, водохранилищам, озерам.

Как пояснил первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, закон исключает из статьи 27 Земельного кодекса РФ указание на второй пояс зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. "Тем самым снимаются ограничения по обороту земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности во втором поясе указанных зон санитарной охраны", - уточнил он.

Сенатор подчеркнул, что снятие запрета на предоставление земельных участков во втором поясе зон санитарной охраны в собственность не влияет на обязанность правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. "В соответствии со статьей 55 федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" за нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность", - напомнил он.

По словам Митина, обеспечение надлежащего состояния водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, предусматривается посредством реализации положений санитарного законодательства, которым установлены единые требования к правообладателям земельных участков. "Предлагаемые изменения не повлекут дополнительных рисков загрязнения источников питьевого водоснабжения, так как требования санитарного законодательства не зависят от вида права на земельный участок", - подчеркнул парламентарий.