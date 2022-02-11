СФ одобрил закон о штрафах для операторов связи за перевод денег нелегальным казино

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон об административных штрафах для операторов связи, платежных агентов и банков за предоставление услуг по переводу денежных средств нелегальным онлайн-казино и лотереям.

Как рассказал член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, закон устанавливает административную ответственность за нарушение платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи требования "не осуществлять прием платежей, а кредитной организацией - обязанности отказать в проведении операции по переводу денежных средств". Кроме того, добавил сенатор, предусмотрена ответственность за "нарушение указанными лицами запрета на заключение договора либо за непринятие мер по расторжению договора, если такой запрет или такое требование установлены законом".

Для должностных лиц штраф за совершение таких правонарушений составит от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 25% до 40% суммы принятого платежа, но не менее 5 млн рублей. Если нарушение было допущено кредитной организацией, то штраф для должностного лица составит от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Как говорится в сопроводительных документах, по действующему законодательству Федеральная налоговая служба (ФНС) ведет перечень организаторов незаконных онлайн-лотерей и азартных игр в интернете. Их деятельность в России запрещена с 2007 года (исключение составляет работа букмекерских контор и тотализаторов). Переводы денежных средств, в том числе трансграничные, в пользу организаторов незаконных азартных игр запрещены с 2018 года. В России также действует закон, в соответствии с которым ФНС получила право инициировать внесудебную блокировку сайтов платежных организаций, через которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям.