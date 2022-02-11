Путин выступает за системную работу при организации летнего детского отдыха

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддерживает необходимость восстановления инфраструктуры детских оздоровительных лагерей и системной работы по организации летнего отдыха школьников. Об этом сообщила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Наработан хороший материал, серьезные предложения. Мы направили их в правительство, мы направили их в Администрацию президента. Эту тему неоднократно поднимала "Единая Россия". Я прошу, чтобы "Единая Россия" к этому активно подключилась. Я переговорила на эту тему с Владимиром Владимировичем Путиным, он также поддержал необходимость организовать системно эту работу", - сказала Матвиенко на пленарном заседании.

Она добавила, что сенаторы в последние годы системно работали над темой организации летнего оздоровительного отдыха. "Мы должны продолжить эту работу, довести ее до логического завершения - до формирования такой государственной программы. И дальше сопровождать ее по каждому субъекту", - обратилась спикер Совфеда к коллегам-сенаторам.

По ее словам, эта тема стала такой острой, что о необходимости реновации инфраструктуры детского отдыха, оздоровления говорят все губернаторы, которые обращались к сенаторам за поддержкой в создании такой госпрограммы, в которой мог бы участвовать федеральный бюджет, региональные бюджеты и бизнес. "Мы собрали информацию со всех субъектов Федерации, в каком состоянии находятся лагеря, какие требуют капитального ремонта, реконструкции, где нужны новые. Инфраструктура, созданная в советское время, она и осталась таковой, но уже в высочайшей степени износа", - отметила Матвиенко.

Она добавила, что детские лагеря всегда располагались "в самых красивых природных условиях - на берегу озер, в лесной местности", создавались условия для отдыха и оздоровления детей в летнее время. "Сегодня таких условий нет. <...> В прошлом году смогли отдохнуть летом в детских лагерях не более 10% детей школьного возраста. Конечно, это уже запредельные цифры", - констатировала председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко также подчеркнула, что в России много ведомственных лагерей отдыха для детей, которые находятся в заброшенном состоянии либо продолжаются попытки их перепрофилирования. "Уже, к сожалению, перепрофилировали очень много. Вкусные куски земли. Конечно, их там можно использовать в коммерческих целях", - сказала она. Сенатор добавила, что в Госдуме находится законопроект, который предполагает только целевое, а не коммерческое использование учреждений для организации и оздоровления детей в летний период, она попросила активно продвигать его. "У нас есть все возможности в течение ближайших лет не только начать эту программу, но ее и реализовать", - заключила Матвиенко.