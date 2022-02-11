В Свердловской области на 20% снизилось число обращений к бизнес-омбудсмену

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Число обращений от предпринимателей Свердловской области к бизнес-омбудсмену региона за год сократилось примерно на 20% - с 2,4 тыс. до 1,9 тыс. Это связано со снижением количества жалоб на тему пандемии коронавируса, сообщила в пятницу уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

"Мы в прошлом году рассмотрели 1 900 обращений предпринимателей, дали конкретные ответы на вопросы, разъяснения", - сказала она, уточнив, что в 2020 году в адрес уполномоченного поступило 2,4 тыс. обращений.

Артюх отметила, что в прошлом году в пять раз снизилось число жалоб, связанных с пандемией коронавируса. При этом среди главных проблем предпринимателей были вопросы, связанные с земельными, имущественными и арендными отношениями, кадастровой оценкой, взаимоотношениями бизнеса с силовыми структурами, налоговым контролем.

Также отдельное внимание омбудсмен уделила жалобам, связанным с твердыми бытовыми отходами и сложностями при взаимодействии с регоператором, по которым в прошлом году отмечалась "взрывная динамика". По ее словам, рост числа жалоб связан с отменой отсрочки по платежам, введенной ранее в условиях пандемии, активным взысканием долгов регоператором по упрощенному производству.

Впервые в прошлом году в аппарат поступили жалобы, связанные с подделкой электронной цифровой подписи, по данным фактам было возбуждено два уголовных дела. Как ранее отмечал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, подделка цифровой подписи стала системной проблемой при цифровизации бизнеса.