В Сухуме из-за массовой болезни ковидом водителей возникли сбои в работе транспорта

СУХУМ, 11 февраля. /ТАСС/. Общественный транспорт в Сухуме ходит по вечерам со сбоями из-за нехватки водителей, среди которых много заразившихся коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации в пятницу.

"70% водителей автобусов и троллейбусов в Сухуме заболели коронавирусной инфекцией, из-за чего сбился график выхода на работу. В вечернее время некому выходить на смену работающим с утра водителям, из-за чего возникли сбои в работе транспорта в вечернее время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "с субботы будет изыскана возможность наладить бесперебойное сообщение между районами столицы с 5 утра до 19 часов вечера".

С августа месяца в республике действует масочный режим в транспорте, однако население не очень охотно придерживается. Транспортным обслуживанием населения в Сухуме занимаются автобусы и троллейбусы муниципального управления, а также маршрутные такси и такси, которые являются частной собственностью. В столице Абхазии проживает более 60 тыс. человек.

Ситуация с коронавирусом в республике ухудшилась с середины января, когда стал распространяться штамм "омикрон". Самое большое количество заразившихся было выявлено 2 февраля - 721 человек, тогда как с 1 по 22 января ежесуточно выявляли не более 200 человек.

С начала пандемии в республике с населением в 240 тыс. человек выявлено 48 028 случаев заражения коронавирусом, из них с начала этого года - около 10 тыс. Выздоровели 39 512 человек, 615 умерли.