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МЭА назвало маловероятными санкции Запада против экспорта российской нефти

По данным агентства, в первую очередь из-за эскалации трений по Украине может пострадать экспорт примерно 250 тыс. б/с

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Санкции в отношении российского нефтяного экспорта из-за эскалации трений по Украине не очень вероятны на фоне высоких цен на нефть, пишут эксперты МЭА в февральском отчете агентства.

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При этом они считают, что в первую очередь при дестабилизации обстановки может пострадать экспорт примерно 250 тыс. б/с, которые идут транзитом через Украину по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию. Еще 2,35 млн б/с поступает в Европу по другим нефтепроводам и через порты.

"Если поставки нефти по "Дружбе" в Европу прервутся, как это было в 2019 году из-за загрязнения хлорорганикой, то странам потребителям придется использовать свои стратегические запасы или искать альтернативные источники поставок", - говорится в отчете.

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