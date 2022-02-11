Все операции по российским кошелькам WebMoney стали недоступны

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Все операции по российским кошелькам WebMoney становятся недоступны с 11 февраля из-за отзыва лицензии у расчетного банка. Об этом сообщается на официальном сайте WebMoney.

"В связи с отзывом лицензии у АО Банк "ККБ", гаранта и расчетного банка системы по рублевым кошельками, с 11 февраля 2022 года все операции c P и R-кошельками становятся недоступны", - говорится в сообщении платежной системы.

По ее данным, замороженные в АО Банк "ККБ" электронные денежные средства участников системы будут выплачены их владельцам. "Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов", - говорится в сообщении.

Платежная система WebMoney считает, что ее расчетный банк никогда не был причастен к обслуживанию "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка, как было указано в пресс-релизе ЦБ. "Имеющиеся в нашем распоряжении тексты надуманных, не связанных с фактической деятельностью кредитной организации предписаний выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии банка", - отмечается в сообщении. Там добавили, что регулятор "сделал недоступным работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney".

Ранее сообщалось, что Банк России приказом от 11 февраля 2022 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у астраханского АО "Консервативный коммерческий банк" (ККБ), являющегося участником системы страхования вкладов. На сайте регулятора указывалось, что "ККБ" фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка.