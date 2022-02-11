РБК: Росстат пересмотрел данные по доходам россиян за 2020 год

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Росстат пересмотрел данные по денежным доходам россиян за пандемийный 2020 год. Общая сумма денежных доходов россиян в 2020 году оказалась почти на 600 млрд рублей больше, чем считалось ранее, до 63,4 трлн рублей. Падение реальных располагаемых доходов в первый пандемийный год составило 2%, вместо 2,8%, сообщает РБК.

По данным издания, пересмотр был обусловлен уточнением данных о доходах граждан от собственности. Показатель денежных доходов включает в себя такие компоненты, как предпринимательские доходы, оплата труда, социальные выплаты и прочие денежные поступления, все они подверглись корректировкам разной степени, в том числе со знаком минус.

Отмечается, что в результате пересмотра методологии расчета денежных доходов изменился порядок учета доходов от собственности, доля этих поступлений уменьшилась по сравнению с расчетами по старой методике.

В рамках пересмотра на 34,6% увеличены поступления от собственности, главным образом за счет выплаты дивидендов гражданам, с 2,7 трлн до примерно 3,7 трлн рублей, то есть почти на 1 трлн, пояснили РБК в Росстате. Доля доходов от собственности в общих денежных доходах населения достигла максимального значения этой доли по крайней мере с 2013 года, до 5,8% вместо 4,3%, как сообщалось ранее.

Как пишет РБК, доходы от собственности определяются Росстатом как поступления от финансовых активов (акций, облигаций, банковских вкладов). По данным за 2020 год, 68% доходов от собственности приходится на дивиденды. В 2020 году, по уточненным данным Росстата, граждане России получили около 2,5 трлн рублей дивидендов - на 680 млрд рублей больше, чем в 2019 году. "Ранее опубликованные цифры уточнены на основе информации, предоставленной Центральным банком России, Федеральной налоговой службой России, Росреестром и рядом других ведомств", - указали в Росстате. Согласно методике расчета денежных доходов, данные по дивидендам, полученным россиянами, берутся из статистики ФНС. Согласно данным ФНС за 2020 год, сумма начисленного дохода физлиц по дивидендам составила около 2,96 трлн рублей, а за вычетом налогов - порядка 2,5 трлн рублей. По итогам девяти месяцев 2021 года сумма выплаченных россиянам дивидендов составила около 2 трлн рублей (за вычетом удержанного налоговыми агентами НДФЛ), пишет издание.

Кроме того, Росстат при пересмотре данных за 2020 год увеличил на 4,2% социальные выплаты (в основном за счет пособий и стипендий) - с 13,1 трлн до 13,6 трлн рублей. В итоге доля социальных трансфертов в денежных доходах 2020 года возросла до 21,5% (по сравнению с 20,8% согласно прежним данным).