Великобритания лидировала в G7 по росту ВВП в 2021 году

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. ВВП Великобритании в 2021 году вырос на 7,5% по сравнению с предыдущим годом. Как сообщил в пятницу премьер-министр Борис Джонсон, темпы роста экономики Соединенного Королевства за отчетный период стали самыми высокими среди стран Группы семи (G7), куда также входят Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

"[Опубликованные] сегодня показатели ВВП подтверждают, что Великобритания была наиболее быстрорастущей экономикой в G7 в 2021 году. Благодаря невероятной решительности британцев и нашей грандиозной программе вакцинации экономика сильно восстановилась", - написал глава правительства в Twitter.

Согласно обнародованному в пятницу докладу Национальной статистической службы Соединенного Королевства, экономика страны в прошлом году продемонстрировала в целом самый значительный рост с начала ведения отчетности в 1948 году. Однако в четвертом квартале ВВП увеличился лишь на 1% по сравнению с третьим кварталом, а в декабре сократился на 0,2% по сравнению с ноябрем после принятия правительством ряда антиковидных ограничений из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

В 2020 году было зафиксировано рекордное снижение ВВП Великобритании вследствие пандемии - на 9,4%. По оценке СМИ, это стало самым крупным снижением данного показателя с 1921 года.