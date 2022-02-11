Более 250 тыс. штук икры каспийского лосося заложили на заводе в Дагестане

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Специалисты Терско-Каспийскийского филиала ФГБУ "Главрыбвод" заложили на инкубацию на 2022 год на Приморском экспериментальном рыбоводном заводе в Республике Дагестан 254 тыс. штук икры каспийского лосося. Об этом сообщается на сайте федерального агентства по Росрыболовству.

"В рамках государственного задания сотрудники филиала заложили более 191 тыс. штук икры, а по договорам, в счет внебюджетной деятельности - 63 тыс. штук оплодотворенной икры лосося. Закладка икры на инкубацию завершена", - говорится в сообщении.

Кроме того, в феврале 2022 года выклюнулись 97,5 тыс. штук личинок лосося. В агентстве подчеркнули, что выклев мальков каспийского лосося продолжается.

Формирование, содержание и эксплуатация ремонтно-маточного стада лососевых и осетровых видов рыб проходит на Приморском, Дагестанском и Мехтебском рыбоводных заводах, которые включают в себя бонитировочный учет ремонтно-маточного стада, сбор и закладка икры лососевых и осетровых на инкубацию, а также получение личинки и подращивание молоди для дальнейшего выпуска в рыбохозяйственные водоемы Дагестана.

Добыча рыбы в Республике Дагестан в 2021 году выросла более чем на 40% по отношению к 2020 году, всего за 12 месяцев было выловлено более 38 тыс. тонн рыбы. Массовый вылов начинается вместе с похолоданием в октябре или ноябре. Фауна Каспийского моря насчитывает 124 вида и подвида, промысловое значение имеют не более трех десятков рыб. Типично морских промысловых видов рыб - восемь, в их числе три вида килек, два вида пузанков, долгинская сельдь и два вида кефали.