В КБР на треть выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий

НАЛЬЧИК, 11 февраля. /ТАСС/. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в Кабардино-Балкарской Республике в 2021 году выросло почти на треть (31,2%), сообщили журналистам в Федеральной службе государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В 2021 году наблюдалась тенденция роста производства оборудования различного назначения в Кабардино-Балкарской Республике по сравнению с 2020 годом. Индекс производства компьютеров, электронных и оптических изделий составил 131,2%, электрического оборудования - 105,7%", - говорится в сообщении.

В регионе на 30,2% по сравнению с показателями предыдущего года увеличилось производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях, включая маммографы и флюорографы разных модификаций. В республике также продолжается производство нового цифрового рентгеновского передвижного палатного аппарата "Парус", основное назначение которого - проведение профосмотров. По данным управления, рынок сбыта рентгеноборудования охватил Кировскую область, Краснодарский, Алтайский и Хабаровский край, Башкирию, Саратовскую, Волгоградскую, Орловскую, Ростовскую области, Республики Северная Осетия-Алания, Дагестан и саму Кабардино-Балкарскую Республику.

В регионе также увеличилось производство аппаратуры для автоматического регулирования - на 28,8%, а приборов навигационных - более чем в пять раз. При этом на 17% сократился выпуск полупроводниковых приборов. Что касается объема отгруженной продукции в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, он составил более 2,6 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Выросла на 23,9% и среднемесячная заработная плата работников этого вида деятельности, составив 32,5 тыс. рублей.

Среди электрического оборудования выросло производство кабельной продукции и электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Однако сократился выпуск приборов световой и звуковой сигнализации.