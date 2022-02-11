Страны Quad поставят 1 млрд доз вакцин против COVID-19 к концу 2022 года

СИДНЕЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Страны - участницы Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad) намерены поставить по всему миру не менее 1 млрд доз вакцин против коронавирусной инфекции до конца 2022 года. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам прошедшей в пятницу в Мельбурне встречи руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии.

"Вступая в третий год пандемии COVID-19, партнеры Quad совместно предоставили более 500 млн доз вакцины. Вместе мы обязались безвозмездно передать более 1,3 млрд доз вакцин по всему миру. Мы приветствуем быстрый прогресс программы Quad Vaccine Partnership по расширению производства вакцин на предприятии Biological E Ltd в Индии, цель которой - поставка не менее 1 млрд вакцин к концу 2022 года", - отмечается в заявлении.

Стороны отметили, что способствуют обучению медицинских работников, борются против опасения в отношении вакцинации, расширяют инфраструктуру, систему холодовой цепи для доставки вакцин.