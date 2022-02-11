ЦБ повысил прогноз по инфляции в России на 2022 год

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ на 2022 год с 4-4,5% до 5-6% и теперь ожидает ее возвращения к целевому уровню в 4% только к середине 2023 года, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров.

"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-6% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%", - указано в сообщении.

По оценкам ЦБ, годовая инфляция в России по состоянию на 4 февраля достигла 8,8%. "Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. В январе месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен вновь выросли после снижения в декабре, тем не менее были ниже пиковых значений осени 2021 года. Годовая инфляция в январе увеличилась до 8,7% (после 8,4% в декабре 2021 года). По оценке на 4 февраля, она составила 8,8%", - отмечает регулятор.

Как указывает Банк России, баланс рисков еще более сместился в сторону проинфляционных. Действие проинфляционных факторов может быть усилено повышенными инфляционными ожиданиями и сопутствующими вторичными эффектами. "Замедлению инфляции могут препятствовать более медленная, чем ожидается в базовом сценарии, нормализация производственных и логистических цепочек, дефицит трудовых ресурсов, а также структурные изменения на рынке труда в результате влияния пандемии. Усиление дефицита трудовых ресурсов может привести к отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы", - отмечается в пресс-релизе.

В то же время, указывает ЦБ, усилились краткосрочные проинфляционные риски, связанные с волатильностью на глобальных финансовых рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий, что может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях. При этом дезинфляционные риски для базового сценария регулятора остаются умеренными и в основном связаны со скоростью и масштабом подстройки предложения к растущему спросу. "Понижательное давление на цены может оказать более быстрая, чем ожидается в базовом сценарии, нормализация производственных и логистических цепочек в российской и мировой экономике. Открытие границ по мере снятия ограничительных мер может восстановить потребление зарубежных услуг", - отмечает ЦБ.

Совет директоров ЦБ на первом заседании в 2022 году повысил ключевую ставку с 8,5% до 9,5%. Это восьмое повышение ключевой ставки подряд.