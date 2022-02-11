В ФРГ считают, что США не должны предписывать Германии, запускать ей Nord Stream 2 или нет

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. США не имеют права предписывать ФРГ, запускать ей "Северный поток - 2" или нет, это суверенное решение страны. Об этом заявил в пятницу лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла в эфире телеканала ZDF.

"Если мы, Германия, считаем себя суверенным государством, то должны суверенно отстаивать наши позиции, это, например, касается "Северного потока - 2", который постоянно обсуждается. Мы должны ясно сказать, что это экономический проект Германии и мы не позволим Америке предписывать, выводить нам на рынок "Северный поток - 2" или нет", - подчеркнул он. "Это решение Германии, а не США", - добавил Хрупалла.

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". 26 января 2022 года Nord Stream 2 AG объявила об учреждении германской дочерней структуры Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом страны.

29 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава российского государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.