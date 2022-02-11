МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Банк России сохранил прогноз роста кредитования населения на 2022 год на уровне 14-18%, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров.

Прогноз на 2023 и 2024 годы также не изменен и составляет 10-14% и 7-11% соответственно. Темп роста кредитования населения, как отмечается в сообщении, в 2021 году был на уровне 22%.

Остался без изменений прогноз роста кредитования компаний на 2022 и 2024 годы - 7-11%. При этом на 2023 год прогноз повышен с 6-10% до 7-11%. Фактический темп роста кредитования организаций составил в 2021 году 10,9%.

Что касается ипотечного кредитования, то регулятор сохранил на прежнем уровне прогноз на 2022, 2023 и 2024 годы: 15-19%, 14-18% и 12-16%, соответственно. Фактический темп роста ипотечных кредитов, по данным Банка России, в 2021 году составил 26,7%.