Источник: кабмин проверит долги и операционные расходы пяти компаний с госучастием

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ проанализирует текущую долговую нагрузку и операционные расходы пяти компаний с госучастием. Под такой мониторинг попадут Корпорация МСП, "Роснано", Российский экологический оператор, корпорация "Туризм.РФ" и Российский экспортный центр. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом профильного совещания, которое проводилось у заместителя председателя правительства и главы аппарата Дмитрия Григоренко.

"Будет проведен анализ уровня долговой нагрузки в соответствии с методикой, разработанной Минфином России, и уровня операционных расходов на основании запроса <…> в отношении АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", АО "Роснано", ППК "Российский экологический оператор", АО "Корпорация "Туризм.РФ", АО "Российский экспортный центр", - отметил собеседник агентства.

Источник, близкий к аппарату правительства РФ, подтвердил ТАСС информацию о проверке пяти компаний с госучастием и добавил, что анализ до 21 февраля будет проводиться Минфином России совместно с Минэкономразвития, Росимуществом и ФНС. А результаты мониторинга рассмотрит рабочая группа по повышению эффективности деятельности организаций с государственным участием до 10 марта.

Также правительство РФ сформирует расширенный перечень организаций с госучастием, которые подлежат аналогичному мониторингу. От показателей анализа будет зависеть в том числе "рассмотрение вопросов предоставления финансирования организациям с государственным участием".