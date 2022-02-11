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ЦБ заявил, что уровень безработицы в России находится на историческом минимуме

Количество вакансий находится, напротив, на исторических максимумах, утверждает регулятор

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Уровень безработицы в России по-прежнему находится на историческом минимуме, а число вакансий - на исторических максимумах. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России.

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В декабре 2021 года регулятор отмечал, что уровень безработицы обновил исторический минимум, а число вакансий находится на пике.

"Уровень безработицы находится на историческом минимуме, а число вакансий - на исторических максимумах. Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда", - говорится в пресс-релизе, который был опубликован по итогам заседания совета директоров ЦБ.

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