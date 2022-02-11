"Сибур" инвестирует 1,1 млрд руб. в экологическую модернизацию завода в Красноярске

ТАСС, 11 февраля. Компания "Сибур" инвестирует до 2023 года 1,1 млрд рублей в экологическую модернизацию Красноярского завода синтетического каучука (КЗСК), где, по данным прокуратуры, были выявлены нарушения экологического законодательства. Об этом ТАСС сообщили в компании в пятницу.

В четверг на заводе побывал заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, который потребовал возбуждения уголовного дела за нарушения экологического законодательства. По данным ведомства, предприятие осуществляет выбросы ацетона (пропан-2-он) в отсутствие установленного норматива и разрешительной документации, а также допустило превышение ПДК по бута-1,3-диену в санитарно-защитной зоне.

"Утвержденная программа плановой модернизации предприятия в горизонте ближайших трех лет (2021-2023 годов) также включает в себя проекты, направленные на снижение экологического воздействия, и оценивается в сумму более 1,1 млрд рублей. Будет смонтировано оборудование узла очистки бутадиена от ингибитора", - сообщили в компании, добавив, что в период 2019-2021 годов в экологическую модернизацию было вложено 600 млн рублей.

В компании отметили, что в течение последних четырех лет превышений ПДК не фиксировалось. "Каких-либо мер правового реагирования (предписания, представления и т.д.) в отношении АО "КЗСК" о нарушениях природоохранного законодательства ни Росприроднадзором, ни Роспотребнадзором, ни Красноярской природоохранной прокуратурой за последние годы не зафиксировано", - подчеркнули в компании, добавив, что "в ходе проверки в декабре 2021 года со стороны Росприроднадзора по Красноярскому краю превышений ПДК не обнаружено, иных нарушений природоохранного законодательства не установлено".

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в более чем 100 странах мира. Красноярский завод синтетического каучука специализируется на производстве высококачественных бутадиен-нитрильных каучуков.