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Еврокомиссия надеется, что "Газпром" увеличит поставки газа в ЕС при необходимости

Еврокомиссия надеется, что "Газпром" увеличит поставки газа в ЕС при необходимости - представитель.

В ВТБ считают, что уровень ключевой ставки в 2022 году не превысит 11%
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