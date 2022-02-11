Власти Калининградской области упростили условия доставки импортного цемента в регион

КАЛИНИНГРАД, 11 февраля. /ТАСС/. Условия доставки импортного цемента на территорию Калининградской области упрощены с учетом географического положения эксклавного региона. Исключена процедура обязательного отбора проб каждой ввозимой партии на границе с проведением испытаний, сообщила пресс-служба областного правительства.

"С учетом эксклавного положения области и отсутствия высокой конкуренции на рынке цемента губернатор Антон Алиханов инициировал внесение изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, касающиеся правил сертификации. В настоящий момент для Калининградской области упрощены условия доставки импортного материала", - говорится в сообщении пресс-службы.

Речь идет об отмене для области требования обязательного инспекционного контроля каждой партии цемента, ввозимой из государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Процедура предполагает отбор проб цемента на границе, их испытание с контролем всех характеристик, предусмотренных национальным стандартом, пояснили ТАСС в пресс-службе. Это правило было введено в 2016 году, и из-за потерь во времени сделало поставку импортного цемента в регион, отделенный от основной территории страны границами Литвы и Польши, практически невозможной, уточнили там. Отмена требования для области меняет ситуацию. "Это даст возможность для ввоза цемента из-за рубежа, который осуществлялся до 2016 года", - сказал заместитель председателя областного правительства Александр Рольбинов, слова которого привели в пресс-службе.

Зампред областного правительства сообщил, что регион обсудил вопросы поставок цемента руководством заводов-производителей, Калининградской и Белорусской железной дороги, Минпромторга России и региональными предприятиями. Основные поставщики - "Евроцемент" и "Белорусская цементная компания" - готовы полностью закрыть потребности области в нем.