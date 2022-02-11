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Свердловские власти договорились с семью крупными продуктовыми сетями о снижении наценок

Переговоры о снижении наценок начались летом 2021 года по поручению губернатора Евгения Куйвашева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области договорились с семью крупными торговыми сетями о снижении наценок на продукты, входящие в социальную корзину, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики региона.

Ранее сообщалось, что переговоры о снижении наценок начались летом 2021 года по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

"Договоренность достигнута с семью торговыми сетями: "Кировский", "Монетка", "Магнит", "Пятерочка", "Верный", "О кей" и Metro Cash & Carry. Количество позиций, входящих в социальную корзину, в этих торговых сетях колеблется от 10 до 25. Величина наценки на продукты социальной корзины составляет от 0% до 10%. В отдельных торговых сетях торговая надбавка на социально значимые товары имеет отрицательное значение", - сообщили в департаменте. Кроме того, достигнута договоренность о недопущении резкого роста цен, превосходящего показатели уровня естественной инфляции, на продукты из социального перечня.

В 2021 году правительство региона также направило более 120 млн рублей на стабилизацию цен на продукты и отдельно 60 млн рублей - на стабилизацию цен на хлеб.

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