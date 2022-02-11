МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Стоимость туров в Великобританию выросла до 20% по сравнению с допандемийными показателями, сообщили опрошенные ТАСС туроператоры. Цены на путевки в страну в 2022 году у "Русского экспресса" выросли на 15-20% по сравнению с аналогичными периодами 2019 и 2020 годов.

"По сравнению с 2019 и 2020 годами цены выросли на 15-20% в первую очередь из-за стоимости услуг гидов и транспорта", - отметили в пресс-службе туроператора.

Стоимость путевок в Великобританию немного повысилась и у PAC Group. По данным компании, качественный отель категории "три звезды" будет стоить от €130 в сутки на двоих с завтраком. В BSI Group отметили, что стоимость туристических услуг на территории Великобритании изменилась не более чем на 10-15% без учета курсовой разницы и инфляции. Рост стоимости связан в основном с увеличением местных налогов, объяснили в компании.

Стоимость недельных туров в Великобританию на майские праздники у BSI Group стартует от 30 тыс. рублей на человека без авиаперелета. В стоимость путевки входит проживание в отеле, трансферы и медицинская страховка. Аналогичный групповой тур в Лондон с авиаперелетом стоит от 80 тыс. рублей на человека.

"Мы видим, что стоимость авиаперелета - от 50 тыс. рублей туда и обратно - превалирует в стоимости тура, и очевидно, что это, прежде всего, из-за недостаточного количества имеющейся на данный момент авиаперевозки и достаточного спроса не нее", - пояснили в пресс-службе туроператора.

Спрос на туры в Великобританию

После отмены с 11 февраля самоизоляции для въезжающих в Великобританию непривитых пассажиров спрос на туры в эту страну со стороны клиентов PAC Group вырос. Такую же тенденцию отмечают в "Русском экспрессе". Если раньше туроператор получал один запрос на поездку в Великобританию в месяц, то за последнюю неделю поступило 12 запросов. Клиенты компании активно интересуются турами в Соединенное Королевство на лето, иногда поступают запросы на образовательные программы.

В BSI Group напомнили, что с 11 февраля в Великобритании отменяется 10-дневный карантин для непривитых, а полностью вакцинированным туристам для въезда в страну теперь не нужно сдавать ПЦР-тест. Ранее, с 27 января, в Соединенном Королевстве отменили практически все антиковидные ограничения. Правительство анонсировало отмену "удаленки", ковид-пропусков и обязательного масочного режима. В стране открыты все популярные туристические объекты - от ресторанов, пабов, кафе, театров и музеев до памятников истории, архитектуры и искусства, подчеркнули в компании.

"Безусловно, все это, а также прямое регулярнее авиасообщение с Лондоном, возможность получения британской визы - очевидный плюс, и дает надежду на скорое восстановление туристических потоков по направлению, затем необходимого количества авиаперевозки, что в комплексе позволит возродить и пополнить коллекцию так полюбившихся путешественникам групповых экскурсионных туров", - отметили в BSI Group.