Регулятор ФРГ заявил об отсутствии новостей в процессе сертификации Nord Stream 2

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Федеральное сетевое агентство ФРГ пока не может сообщить о чем-то новом в процессе сертификации оператора газопровода "Северный поток - 2" и прогнозировать, когда процедура возобновится. Об этом заявил в пятницу ТАСС представитель регулятора Фите Вульф.

"Я не могу вам сообщить ничего нового по процессу сертификации", - отметил он. "Процедура приостановлена до тех пор, пока не будут завершены передача основных активов и перевод кадров в дочернюю компанию и Федеральное сетевое агентство не будет в состоянии проверить документы дочерней компании на их полноту. Мы сейчас не можем прогнозировать, когда возобновится процедура", - отметил представитель ведомства.

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". 26 января 2022 года Nord Stream 2 AG объявила об учреждении германской дочерней структуры Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом страны.

29 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава российского государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.