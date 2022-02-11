Холдинг Ростеха будет выпускать перчатки с пропиткой от коронавируса

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника", входящий в Ростех, будет производить перчатки с пропиткой бактерицидным составом для предотвращения распространения коронавируса, говорится в сообщении холдинга.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" запускает линию по производству бактерицидных перчаток из нетканых материалов. В процессе изготовления перчатки проходят пропитку специальным бактерицидным составом, что способствует предотвращению распространения бактерий и вирусов, в том числе COVID-19", - отмечается в сообщении.

Нижегородское НПП "Полет", который будет выпускать перчатки, рассчитывает на выручку от их производства в 7 млн рублей в этом году и 10 млн рублей в следующем, сообщил начальник управления по развитию гражданской продукции компании Иван Босов. Оптовые цены на перчатки могут составить 10-12 рублей за пару, рекомендованные розничные - около 15 рублей, уточнил он.

Перчатки выполнены из полимерного материала спанбонда, они защищают руки от микробов в течение нескольких часов. На текущий момент на НПП "Полет" ведутся пуско-наладочные работы, в том числе по подготовке комплекта матриц для выпуска перчаток различных размеров.

Предприятие заключило соглашение о поставке перчаток с ООО МК "Асептика", являющимся основным поставщиком индивидуальных средств гигиены для РЖД, "Аэрофлота" и ООО "Макдоналдс".