Набиуллина заявила, что перелома в динамике инфляции в России не произошло

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Инфляция в России превысила бы уровень в 10%, если бы ключевая ставка не была повышена в 2021 году, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%", - сказала она.

Перелома в динамике инфляции в России, вопреки ожиданиям ЦБ, не произошло, заявила Набиуллина.

Она отметила, что смещение прогноза по достижению целевого уровня инфляции в 4% не означает, что ЦБ не привержен своей цели.

Замедление месячной инфляции в РФ будет происходить уже в первом полугодии 2022 года, считает Набиуллина. ЦБ продолжает считать, что пик инфляции был пройден в 2021 году, резкого ускорения инфляции не ожидает.