Около 56 млрд рублей планируется направить дополнительно на новую атомную энергетику в РФ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Около 56 млрд рублей планируется выделить дополнительно из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты по созданию новой атомной энергетики, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на совещании по социально-экономическим вопросам.

"Порядка 40 млрд рублей планируется на проекты в рамках инициативы по созданию новой атомной энергетики. На эти цели дополнительно предполагается выделить около 56 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния", - сказал глава кабмина.

"Мы рассчитываем, что это позволит России нарастить свое присутствие на мировом энергетическом рынке", - подчеркнул он.