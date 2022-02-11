{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Группа "Черкизово" инвестирует в строительство свинокомплекса под Тамбовом 8,5 млрд рублей

Запуск объекта поможет компании увеличить производство свинины более чем на 45 тыс. тонн

ТАМБОВ, 11 февраля. /ТАСС/. Группа "Черкизово" намерена реализовать в Первомайском районе Тамбовской области проект по строительству нового свинокомплекса. Объем инвестиций оценивается в 8,5 млрд рублей, сообщил в пятницу на своей странице в Instagram врио главы администрации региона Максим Егоров.

"Сегодня на встрече с генеральным директором Группы "Черкизово" Сергеем Михайловым обсудили дальнейшее развитие компании в Тамбовской области. В планах Группы построить новые свинокомплексы в Первомайском районе. Это будут четыре площадки откорма, каждая из которых сможет содержать 40 тыс. голов. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 8,5 млрд рублей", - сообщил глава региона.

Запуск площадок позволит компании нарастить производство свинины более чем на 45 тыс. тонн. Планируется создать 200 новых рабочих мест.

По данным администрации региона, с 2013 года "Черкизово" инвестировала в экономику Тамбовской области более 15 млрд рублей.

Группа "Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы, свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Среди брендов компании - "Петелинка", "Куриное царство" и "Моссельпром".

Теги
РоссияТамбовская областьЕгоров, Максим Борисович
В МЭА заявили, что Саудовская Аравия и ОАЭ могут снизить волатильность рынка нефти
По данным агентства, эти страны являются единственными участниками соглашения ОПЕК+, у которых достаточно свободных производственных мощностей, чтобы увеличить добычу и пополнить сокращающиеся запасы нефти
Читать полностью