ЦБ постарается убедить кабмин рассмотреть свои аргументы по регулированию криптовалют

"Мы приложим все усилия для того, чтобы убедить правительство и еще более подробно рассказывать о наших аргументах. Мы видим здесь существенные риски. Я рассчитываю здесь на здравый смысл, поэтому у нас "плана Б" пока нет", - сказала она.

Концепция регулирования криптовалют Минфина пока что не позволяет устранить существующие риски, оставляя при этом место для новых угроз, сказала Набиуллина.

"Мы направили свою позицию по концепции Минфина в правительстве, и основной вывод - что предлагаемые правительством подходы пока не позволяют нивелировать те риски, которые мы видим, но при этом создают новую угрозу", - сказала она.

Набиуллина отметила, что Центробанк не согласен с выделенными Минфином некоторыми плюсами легализации криптовалют и планирует обсуждать этот вопрос. "Мы видим значимые угрозы в расширении, в развитии рынка криптовалют как для благосостояния граждан, так и для денежного обращения, для финансовой стабильности. Видим тут же и риски с легкой возможностью использования криптовалют для нелегальных операций", - объяснила она.

Набиуллина указала, что высокая вовлеченность граждан в этот рынок не является достаточным аргументом для легализации криптовалют. "Мне как раз кажется, что то, что наши граждане так сильно вовлечены в этот рынок, и означает, что нам нужно быстрее принимать решение", - подчеркнула она. "Если мы не можем сказать, что этих рисков нет, не знаем, как их купировать, надо сделать все для того, чтобы вовлеченность людей в этот рынок была меньше", - добавила она.

Уход от налогов

Концепция законодательного регулирования оборота цифровых валют, утвержденная накануне правительством РФ, создает условия для ухода от налогов в целом в экономике вместе с нелегальными операциями, считает Набиуллина.

"Довод, что легализация криптовалют позволит больше собирать налогов, мне кажется, не учитывает тот факт, что вместе с нелегальными операциями, которые, действительно, криптовалюты многие обслуживают достаточно легко, возникнут условия для ухода налогов в целом по экономике, это же тоже надо учитывать", - сказала она.