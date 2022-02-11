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Пилотную атомную станцию малой мощности на базе установки РИТМ-200Н могут ввести в 2030 г.

Согласно презентации вице-премьера Александра Новака, технический проект должен быть разработан в 2022 году, проектную документацию подготовят в 2023 году

МОСКВА, 11 февраля /ТАСС/. Пилотную атомную станцию малой мощности (АСММ) на базе реакторной установки РИТМ-200Н планируют ввести в эксплуатацию в 2030 году, говорится в презентации вице-премьера РФ Александра Новака, посвященной федеральному проекту "Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий".

"2030 год. Введена в эксплуатацию пилотная атомная станция малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200Н", - говорится в презентации.

Согласно презентации, технический проект АСММ с реакторной установки РИТМ-200Н должен быть разработан в 2022 году, проектную документацию подготовят в 2023 году, и в этом же году должна быть получена лицензия на размещение АСММ с этой реакторной установкой. Лицензия на сооружение атомной станции малой мощности реактора РИТМ-200Н должна быть получена в 2024 году, в этом же году должно стартовать сооружение атомной станции, то есть залит первый бетон.

Новейшие реакторы серии РИТМ были разработаны в "Росатоме" с учетом многолетнего опыта эксплуатации малых реакторов на ледокольном флоте.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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