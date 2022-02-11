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РФ до 2024 года разработает новую модификацию ядерного топлива для АЭС зарубежного дизайна

Согласно проекту, объем экспорта ядерного топлива "Росатомом" в 2024 году достигнет $1,6 млрд

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россия планирует до 2024 года разработать новую модификацию ядерного топлива для атомных станций зарубежного дизайна, говорится в презентации вице-премьера РФ Александра Новака, посвященной федеральному проекту "Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий".

"Разработка и вывод на рынок топлива для АЭС зарубежного дизайна, в том числе до 2024 года разработана новая модификация топлива для АЭС зарубежного дизайна", - говорится в документе.

Согласно презентации, объем экспорта ядерного топлива "Росатомом" в 2024 году достигнет $1,6 млрд. В настоящее время "Росатом" занимает 17% мирового рынка ядерного топлива.

Теги
РоссияДжокович, Новак
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