Путин назначил членов наблюдательного совета АО "Управляющая компания РФПИ"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении сроком на пять лет членов наблюдательного совета акционерного общества "Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ). Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Назначить членами наблюдательного совета АО "Управляющая компания РФПИ" сроком на пять лет следующих лиц", - говорится в указе.

В наблюдательный совет вошли специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, первый вице-премьер Андрей Белоусов, заведующий кафедрой Финансового университета при правительстве Владимир Дмитриев, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, управляющий директор консалтинговой фирмы Parnasse Доминик Стросс-Кан. Отмечается также, что генеральный директор АО "Управляющая компания РФПИ" Кирилл Дмитриев входит в состав наблюдательного совета по должности.

Российский фонд прямых инвестиций - это суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, с 2011 года осуществляющий прямые инвестиции в российскую экономику совместно с ведущими зарубежными инвесторами. Управление Фондом принадлежит единственному акционеру (РФ), наблюдательному совету, правлению и генеральному директору.