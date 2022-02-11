Минфин разработал новый механизм госгарантий для частных инвестиций в инфраструктуру

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов представило новый специальный механизм государственной гарантийной поддержки частных инвестиций в объекты базовой инфраструктуры. Об этом говорится в материалах Минфина.

"Госгарантии выдадут по кредитам и облигационным займам российских компаний, работающих в отраслях транспорта, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики. Объем таких гарантий составит до 50% от непогашенного остатка основного долга. Минимальная сумма госгарантии - 5 млрд рублей, срок обеспечиваемого ею кредита (облигационного займа) - от 3 до 30 лет. Важно, чтобы целью заимствования была реализация инфраструктурного проекта", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что в то же время компании за счет собственных средств, без использования господдержки, должны профинансировать не менее 20% полной стоимости инфраструктурного проекта.

Проект постановления правительства, разработанный Минфином, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Целью проекта является ускорение экономического развития и развитие отечественных инфраструктурных проектов.