Reuters: Белый дом призвал производителей чипов готовиться к перебоям с поставками из РФ

ТАСС, 11 февраля. Белый дом предупредил производителей микросхем о необходимости диверсифицировать свои цепочки поставок на случай, если Россия в ответ на угрозу ограничения экспорта со стороны США заблокирует доступ к основным материалам. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Мы понимаем, что доступны другие источники ключевых продуктов, и готовы работать с нашими компаниями, чтобы помочь им определить и диверсифицировать поставки", - заявил собеседник агентству.

По данным Reuters, опасения вызваны опубликованным 1 февраля исследованием группы Techcet. Это исследование показало зависимость многих производителей полупроводников от материалов из России. В частности, отмечается, что 35% палладия в США поступают из РФ, а более 90% неона - из Украины, куда его привозят из России для очистки.

В четверг Госдепартамент предупредил, что введет против России визовые ограничения и ограничения на экспорт в случае обострения ситуации вокруг Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.