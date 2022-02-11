"Союзмолоко" заявило, что срочное принятие закона об обращении с навозом снизит напряжение

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/ Срочное принятие закона об обращении с продуктами жизнедеятельности животных снизит создавшееся напряжение в секторе животноводства, говорится в сообщении "Союзмолока".

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Минприроды совместно с Министерством сельского хозяйства в течение недели согласовать свои позиции по законопроекту о возможности использования отходов жизнедеятельности животных в качестве удобрения.

"Принятие закона об обращении с навозом снизит создавшееся напряжение в секторе. "Союзмолоко" совместно с другими отраслевыми союзами активно привлекал внимание к сложившейся проблеме, которая крайне негативно отражалась на сельхозтоваропроизводителях, налагая на них дополнительные обязательства и штрафные санкции", - приводятся слова генерального директора "Союзмолока" Артема Белова.

Законодательство РФ в области охраны природы относит навоз и помет к отходам и устанавливает требования, которые не позволяют сельскохозяйственным предприятиям использовать эти вещества в хозяйственном обороте, как это делалось традиционно. На этом основании контрольно-надзорные органы определяют навоз и помет как отходы и вменяют сельскохозяйственному производителю в обязанность выполнение требований законодательства в сфере обращения с отходами. "В последние годы участились случаи претензий со стороны государственных органов по контролю (надзору) в сфере охраны окружающей среды в адрес животноводческих предприятий. Общая сумма штрафов по результатам одной проверки по изложенным выше и другим основаниям, в том числе неправильное ведение учета, отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений на продукты переработки навоза, может достигать десятков миллионов рублей", - приводятся в материале слова Белова.

В 2021 году в закон о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами были внесены изменения. Однако изменения привели к исключению из-под требований законодательства не навоза и помета или органических удобрений на их основе, а "отходов животноводства", которые в принципе не могут вноситься в почву, поскольку размещение отходов на землях сельскохозяйственного назначения запрещено, добавляется в сообщении.

"Союзмолоко" вместе с другими отраслевыми союзами активно работал с Советом Федерации в части разработки и внесения в ГД ФС РФ законопроекта № 47435-8 "О продуктах жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". "Пищевая индустрия будет благодарна за ускорение процесса принятия важного для отрасли документа", - подчеркнул глава союза.