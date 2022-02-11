Кабмин одобрил законопроект о донастройке демпфера для сдерживания цен на топливо

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило разработанный Минфином и Минэнерго законопроект о корректировке демпфирующего механизма на топливо, чтобы сдержать рост цен на моторные топлива на внутреннем рынке, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Правительство РФ одобрило законопроект о корректировке демпфера, подготовленный Минфином совместно с Минэнерго для сдерживания роста цен на моторные топлива на внутреннем рынке", - сказал он.

По словам Сазанова, решение о донастройке механизма было принято, чтобы удержать розничные цены на бензин и дизель в пределах инфляции. "Так как в текущих макроэкономических условиях из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть экспорт для нефтяных компаний является более привлекательным, что оказывало давление на цены для потребителей на внутрироссийском рынке", - подчеркнул он.

Сазанов добавил, что решение о донастройке механизма демпфера позволит удержать розничные цены на бензин и дизельное топливо в пределах инфляции в 2022-2024 годах.

"За счет увеличения компенсационных выплат от государства нефтяные компании смогут устанавливать отпускные цены, которые должны обеспечить сохранение динамики цен на заправках для автолюбителей в пределах инфляции в 2022-2024 годах", - отметил замминистра, добавив, что корректировка демпфера также создаст исчерпывающие экономические стимулы для переориентации необходимых поставок с экспорта на внутренний рынок.

Замминистра также отметил, что в результате корректировки размер компенсации разницы между экспортной и индикативной ценой топлива по демпферу вырастет с 68% до 83% по бензину и с 65% до 83% по дизелю. Кроме того, донастройка уменьшит допустимый уровень превышения средней оптовой цены реализации дизеля над ее индикативной ценой с 20% до 15%.

В настоящий момент топливный рынок в РФ регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае - нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Расходы бюджета

Сазанов сообщил, что расходы бюджета РФ на корректировку демпфера для сдерживания роста цена на топливо составят 650,7 млрд рублей.

"Общий объем расходов бюджета на предлагаемые корректировки демпфера для защиты внутреннего топливного рынка составит 650,7 млрд рублей за период 2022-2024 годов при их вступлении в силу с 1 апреля текущего года. Эти расчеты сделаны исходя из стоимости нефти на уровне $80 за баррель и курса в 74 рубля за доллар США", - сказал он.

Сазанов добавил, что порядка 50% расходов на демпфер будут компенсированы за счет корректировки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). "При этом мы предусмотрели частичную компенсацию расходов бюджета за счет корректировки НДПИ, через которую будет компенсировано порядка 50%. Это отвечает задаче сохранения стабильности доходов бюджета для исполнения всех расходных обязательств государства, в том числе социальных", - отметил замминистра.

О демпфере

В настоящее время топливный рынок регулируется, в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.