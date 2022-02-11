Дания выделяет 1 млрд крон пострадавшим от роста цен на электроэнергию слоям населения

СТОКГОЛЬМ, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство Дании одобрило пакет финансовой помощи в размере 1 млрд датских крон ($153,5 млн) слоям населения, наиболее пострадавшим от роста цен на электроэнергию. Об этом в пятницу сообщает датская телерадиокомпания DR.

Программа охватит 320 тыс. датчан из более чем 5,8-миллионного населения королевства. Предполагается, что каждый получит по 3 750 крон ($575). "Мы считаем разумным оказать подобную помощь в нынешней непростой ситуации", - заявил министр по проблемам климата и энергетики Дан Йоргенсен.

Она связана, по свидетельству экспертов, с огромными сложностями, с которыми столкнулся энергетический рынок из-за беспрецедентного роста мировых цен на газ.

В сентябре прошлого года цена на газ на европейском рынке превысила историческую отметку $1 000 за тысячу кубометров, а в октябре - $2 000. В декабре - январе цены на газ на европейских хабах колебались вокруг отметки $1 000. Розничные цены на энергию в ряде стран ЕС выросли с начала кризиса в 3-5 раз.

Скандинавские страны ищут пути выхода из сложившейся ситуации в переформатировании энергосистемы на генерацию электричества за счет возобновляемых источников энергии, прежде всего ветроэнергетических установок. Швеция рассматривает возможность достижения соглашения с Норвегией с целью размещение шведских ветряных генераторов на норвежском побережье, что позволит частично решит проблемы шведской электроэнергетики.