Торгпредство России сообщило о начале продаж краснодарского вина в Австрии

ВЕНА, 11 февраля. /ТАСС/. Продажи краснодарского вина начинаются в Австрии. Об этом сообщило в пятницу торговое представительство России в Австрии.

Развивать продажи будет иностранный партнер краснодарского производителя "Фанагория". В продаже в Австрии должны появиться российские белые, красные и игристые вина.

Как отмечается в заявлении торгпреда Андрея Плотникова на сайте торгпредства РФ в Австрии, продукция компании "Фанагория" участвует на постоянной основе в дегустационном конкурсе International Wine Challenge - AWC Vienna и заслуженно занимает призовые места.

"Выход на австрийский рынок при поддержке местного партнера стал логическим шагом в завоевании сердец местных потребителей", - считает Плотников.