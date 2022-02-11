Титов считает, что повышение ставки ЦБ до 11% обострит угрозу банкротства предприятий в РФ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 11% обострит угрозу банкротства предприятий в стране. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Банк России на первом в 2022 году заседании повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт (п. п.) - до 9,5% годовых, указав на высокую инфляцию. Регулятор за прошедший год повышал ставку семь раз подряд, доведя ее до 8,5% годовых в декабре. Декабрьское повышение ставки также прошло с шагом в 1 п. п. Банк России не исключил, что на последующих заседаниях придется рассматривать дальнейшее повышение ключевой ставки.

"ЦБ поднимает ставку максимально решительно. Потенциальная граница сдвинута до 11%, но если мы до этого дойдем, очень многие предприятия - эмитенты облигаций - будут вынуждены рефинансироваться под такой процент, который не перекроет никакая их прибыль. Значит, обострится угроза банкротств", - сказал Титов, комментируя повышение ключевой ставки.

По его мнению, инфляция в России "имеет далеко не только монетарную природу". "Тормозить спрос искусственно нельзя, ничего хорошего для благосостояния людей это не несет. Наоборот, нужно увеличивать конечный платежеспособный спрос: чем богаче потребитель, тем динамичнее экономика. Делать нужно другое - не допускать утечки вливаемых средств исключительно в импорт - вот это, действительно, чисто проинфляционный фактор", - уточнил он.

По словам Титова, стимулирование роста экономики "бессмысленно без снятия препон для отечественных производителей, в противном случае дополнительный спрос перетечет в скупку импорта". "Нужно снизить регуляторную, бюрократическую и коррупционную нагрузку на предпринимателей. Бороться с настоящими, административными источниками инфляции - растущими налогами и тарифами естественных монополий", - убежден бизнес-омбудсмен.

Если затормозить административные источники инфляции, то "откроется спрос на заемный капитал, станут возможными и пересмотр системы оценки рисков, и снижение нормативов резервирования", считает уполномоченный. Это, по его мнению, увеличит внутренний спрос, не слишком повлияет на валютный курс и не взвинтит издержки производства. "Инфляция может несколько ускориться, но если доходы "низкооплачиваемых" граждан будут расти быстрее цен, это станет фактором снижения материального неравенства", - заключил Титов.