Дрозденко: создание ОЭЗ "Усть-Луга" позволит увеличить ВРП Ленобласти на 300 млрд рублей

ТАСС, 11 февраля. Создание особой экономической зоны "Усть-Луга", которое станет возможным после внесения изменений в законодательство, позволит создать 5,6 тыс. рабочих мест и увеличить валовый региональный продукт (ВРП) Ленинградской области на 300 млрд рублей в год. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"В Усть-Луге реализуется крупнейший проект по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа, где планируется переработка до 45 млрд куб. м сырьевого газа ежегодно. С учетом крупных якорных резидентов, налоговых льгот и географических преимуществ, мы ожидаем, что здесь появятся и сопутствующие производства по переработке газовых фракций, полимеров, малотоннажной химии и другие предприятия и исследовательские центры. Если говорить о результатах создания ОЭЗ в цифрах, то мы ожидаем прирост валового регионального продукта Ленинградской области более чем на 300 млрд рублей в год, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, свыше 2,3 трлн рублей инвестиций и более 5,6 тыс. постоянных рабочих мест", - приводятся в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Поясняется, что для реализации представленных в ОЭЗ "Усть-Луга" проектов необходимо внесение изменения в законодательство РФ. "Соответствующий законопроект внесен правительством РФ в Госдуму. После принятия закона решение о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа "Усть-Луга" вступит в силу", - уточняется в сообщении.

Создание ОЭЗ "Усть-Луга" планируется рядом со вторым по величине морским портом Усть-Луга в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области для реализации уникального по своим масштабам инвестиционного проекта по созданию газохимического и газоперерабатывающего комплексов в составе комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ).

О комплексе в Усть-Луге

Проект строительства комплекса по переработке и сжижению газа реализуют "Газпром" и "Русгаздобыча" (оператор - "Русхимальянс"). Партнером проекта является государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". В состав комплекса войдут два мощных предприятия: интегрированный комплекс по переработке (мощность 45 млрд куб. м) и сжижению природного газа (мощность 13 млн тонн в год) и газохимический комплекс мощностью до 3 млн тонн полимеров в год. Строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия обеспечит "Русгаздобыча".

"Газпром" и "Русгаздобыча" начали строительство комплекса по переработке и сжижению газа 21 мая 2021 года.