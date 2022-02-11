Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 2,99-4,96%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в пятницу растерял большую часть недельного роста. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи снизился на 2,99% - до 3 546,62 пункта, долларовый индекс РТС - на 4,96%, до 1 470,10 пункта. Доллар на 19:24 мск вырос на 0,94%, - до 75,95 руб., евро - на 0,65%, до 86,62 руб.

"Ощутимые потери несли основные голубые фишки. Это может указывать на очередную волну охлаждения сентимента к рублевым активам со стороны нерезидентов. Далекие от позитива итоги переговоров глав МИД России и Великобритании, сообщения СМИ о нагнетании обстановки на востоке Украины, антироссийский тон публикаций в западной прессе вновь увеличили геополитический дисконт в рублевых активах. Фактор приближения выходных в данных условиях усиливал нисходящее коррекционное движение", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Вместе с тем ухудшился и общий рыночный фон. "Пессимизм на рынках вызван сохраняющимся давлением высокой инфляции в мире и, соответственно, ростом вероятности более активного повышения ставок мировыми ЦБ. Одной из важных точек опоры для рублевых активов остаются высокие ценовые уровни в нефти", - добавил эксперт.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет на 2% и торгуется в районе $92,8 за баррель.

Банк России сегодня повысил ключевую ставку на 100 б. п., до 9,5% годовых. "В теории - это негативно для рынка акций, поскольку стоимость кредитования и обслуживание долга становятся для многих компаний дороже. В реальности динамика ставок не относится к решающим условиям формирования динамики российских акций. Во главе угла для нашего рынка по-прежнему стоят геополитические сигналы, общерыночный сентимент и сырьевые цены", - сказал Бахтин.

Рынок акций

В лидерах роста на торгах стали бумаги Polymetal (+1,39%), "Фосагро" (+1,26%), ГДР "Русагро" (+0,42%) и ПИК (+0,29%). "Акции "Фосагро" в пятницу повышались после публикации накануне сильных финансовых результатов за IV квартал и весь 2021 год и, как следствие, ожиданий высокой дивидендной доходности (планируются квартальные выплаты в размере 390 руб. на акцию)", - рассказала аналитик "Велес капитала" Елена Кожухова.

В лидерах снижения - расписки HH.ru (-5%) и TCS Group (-3,94%), а также акции "Мечела" (-4,02%), "Яндекса" (-3,68%). "Расписки TCS Group и акции "Мечела" корректировались вниз вслед за взлетом в предыдущие сессии", - пояснила Кожухова.

Прогноз на 14 февраля

"В начале будущей недели не исключена попытка восстановления биржевых индексов. Эмоции от новых рекордных цифр по инфляции могут немного улечься, в то время как геополитика способна вновь усилить надежду инвесторов на снижение напряженности", - считает Александр Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 14 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3 500 - 3 650 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару на начало недели - 75-77 руб.