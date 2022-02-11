Цена газа в Европе за неделю снизилась на 2,5%

ТАСС, 11 февраля. Цена газа в Европе по итогам недели снизилась на 2,5% и опустилась до $915 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах закрыла неделю торгов на отметке в $915 за 1 тыс. куб. м, или €77,62 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Общее снижение стоимости газа по итогам недели составило более около 2,5%.

Европейские покупатели на этой неделе предпочли увеличить отбор газа из подземных хранилищ и закупать большие объемы на спотовом рынке. Так, потоки трубопроводного газа в Европу на неделе снизились. Поставки из Норвегии уменьшились на 2%, прокачка российского газа по "Северному потоку" - на 2,3%. Транзит через Украину также последовательно снижался - с 97 млн куб. м 7 февраля до 53,2 млн куб. м, заявленных к прокачке на 11 февраля. Номинации по транзиту российского газа через Украину на 12 февраля пока что отсутствуют.

Прямая прокачка газа "Газпрома" в направлении Германии по трубопроводу Ямал - Европа по-прежнему остановлена. Напомним, российский холдинг прекратил прокачку газа в Европу по газопроводу Ямал - Европе в прямом направлении 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.

При этом, потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в первой половине недели выросли. В период с 7 по 9 февраля импорт СПГ Европой составляет 1,05 млрд куб. м.

Когда рыночные цены становятся ниже контрактных, отбор газа по этим контрактам снижается, а, следовательно, уменьшаются и номинации на прокачку в том или ином направлении. Это, в свою очередь, может вновь привести к росту цен, что, весьма вероятно, мы и увидим на следующей неделе, если поступление импортного СПГ в регион не перевесит снижение трубопроводных поставок.