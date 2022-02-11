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В РЭЦ заявили, что не имеют долгов и открыто взаимодействуют с правительством

Источник ТАСС в правительстве ранее сообщил, что кабмин проанализирует текущую долговую нагрузку и операционные расходы пяти компаний с госучастием

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) не имеет долговой нагрузки и публикует свою отчетность в соответствии с действующим законодательством, заявили ТАСС в пресс-службе РЭЦ.

Ранее источник ТАСС в правительстве сообщил, что кабмин проанализирует текущую долговую нагрузку и операционные расходы пяти компаний с госучастием. Под такой мониторинг подпадут Корпорация МСП, "Роснано", Российский экологический оператор, корпорация "Туризм.РФ" и РЭЦ.

"Российский экспортный центр не имеет долговой нагрузки и всегда открыто публикует свою отчетность в соответствии с действующими нормами законодательства. Мы ежедневно взаимодействуем с правительством и проработаем соответствующие вопросы при их поступлении", - отметили в РЭЦ.

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