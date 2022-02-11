В РЭЦ заявили, что не имеют долгов и открыто взаимодействуют с правительством

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) не имеет долговой нагрузки и публикует свою отчетность в соответствии с действующим законодательством, заявили ТАСС в пресс-службе РЭЦ.

Ранее источник ТАСС в правительстве сообщил, что кабмин проанализирует текущую долговую нагрузку и операционные расходы пяти компаний с госучастием. Под такой мониторинг подпадут Корпорация МСП, "Роснано", Российский экологический оператор, корпорация "Туризм.РФ" и РЭЦ.

"Российский экспортный центр не имеет долговой нагрузки и всегда открыто публикует свою отчетность в соответствии с действующими нормами законодательства. Мы ежедневно взаимодействуем с правительством и проработаем соответствующие вопросы при их поступлении", - отметили в РЭЦ.