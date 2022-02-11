Ученые УГТУ намерены создать производства продуктов из нефти Ярегского месторождения

СЫКТЫВКАР, 11 февраля. /ТАСС/. Ученые Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) в Республике Коми совместно с компаниями-партнерами намерены наладить производства уникальных продуктов из высоковязкой нефти Ярегского нефтяного месторождения. Это могут быть высококачественный строительный битум, арктическое топливо, морозостойкие смазки и масла для медицины, сообщил в пятницу ректор УГТУ Руслан Агиней.

"Ярегская нефть уникальна, в ней большое содержание смол, очень ценные материалы можно из нее получать, не только нефть, но и высококачественный строительный дорожный битум, морозостойкое арктическое дизельное топливо, морозостойкие смазочные масла, белые и медицинские масла для использования в медицине. К 2026 году планируется запуск промышленной переработки для получения ценного сырья. Первая отправка нефти в объеме 20 тыс. тонн планируется на этой неделе", - сообщил ректор на заседании совета по науке и образования при главе Коми.

В 2022 году планируется провести опытную переработку нефти Яреги с проведением научно-исследовательских разработок, составлением технико-экономического обоснования для проектирования дальнейших разработок. В 2023 году планируется полупромышленная переработка нефти, составление технико-экономического обоснования для проектирования промышленной установки глубокой переработки. На 2026 году запланирован запуск производства и выход на проектную мощность

"Определен завод-партнер по производству смазочных масел, готовый выступить площадкой по переработке ярегской нефти и профинансировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке оптимальных технологических режимов для получения из нее максимального объема высокомаржинальных продуктов. С ПАО "Лукойл" согласована поставка нефти на опытную переработку и научные исследования", - добавил ректор.

Проект поддержал глава региона Владимир Уйба, отметив, что "сейчас нефть транспортируется в другие регионы, но большего эффекта от ее использования можно добиться, организовав глубокую переработку в регионе".

Добыча на Ярегском месторождении началась в 1930-е годы. В 2003 году предприятие вошло в состав "Лукойла", сейчас оно является крупнейшим по высоковязкой нефти в портфеле компании. Из нефти Яреги производили химические продукты для нужд дорожно-строительной, космической и фармацевтической отраслей, а также дизельное топливо для сверхнизких температур, на котором работают суда Северного и Арктического флотов.