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Власти Мордовии рассчитывают догазифицировать в этом году почти 2 тыс. домовладений

Работы планируется закончить до 1 ноября

ТАСС, 11 февраля. Власти Мордовии планируют обеспечить техническую возможность подключения к газу для 1 831 домовладения в 2022 году, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

"Важное направление - это догазификация домовладений, расположенных в газифицированных населенных пунктах. В 2021 году подведен газ до 724 домовладений - это 103% от плана. В этом году планируется обеспечить техническую возможность подключения 1 831 домовладения, работу планируется завершить до 1 ноября. Общий объем инвестиций на социальную догазификацию за счет всех источников финансирования в 2021-2022 годах составит 554 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее власти сообщили, что рассчитывают полностью газифицировать республику до 2025 года. Также было принято решение о газификации Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря.

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