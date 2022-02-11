Уровень запасов газа в хранилищах Франции опустился ниже 30%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Франции накануне опустился ниже 30%, а в Австрии и вовсе ниже 20%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор газа из ПХГ Франции 10 февраля составил около 80,1 млн куб. м, Австрии - 42,2 млн куб. м. Таким образом, заполненность французских хранилищ газом составляет 29,85% , а австрийских - 19,85%, что является самым низким показателем в Европе.

В целом европейские ПХГ 10 февраля были заполнены на 34,41% - это на 13,3 процентных пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. В них находится порядка 37,15 млрд куб. м газа - на 12 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году. Хранилища Германии наполнены на 33,49%, Италии - на 43,76%, Нидерландов - на 24,65%, Болгарии - на 23,86%, Венгрии - на 29,36%, Польши - на 60,31%.

Отбор газа из европейских ПХГ с начала февраля составляет 4,34 млрд куб. м - самый низкий объем с 2016 года. Такие невысокие показатели объясняются мягкой погодой в Европе и рекордными поставками в регион сжиженного природного газа.

Так, потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в феврале продолжают поступать рекордными для этого месяца темпами. С начала месяца поток регазифицированного СПГ в европейскую ГТС уже составляет 3,5 млрд куб. м. Как сообщалось ранее, поставки СПГ в Европу в январе 2022 года достигли максимума за все время наблюдений.

Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 62% от максимума. Запасы СПГ в европейских резервуарах хранения сжиженного газа на 7,8% выше средних значений за пятилетку.