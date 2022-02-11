Доля "Роснефти" в переработке на НПЗ в Индии составила в 2021 году 9,7 млн тонн

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Доля "Роснефти" в переработке на совместном с индийскими партнерами НПЗ в городе Вадинар составила по итогам 2021 года 9,7 млн тонн, сообщили ТАСС в российской компании.

"Объем переработки нефти на НПЗ в Индии, приходящийся на долю "Роснефти" в 2021 году, составил 9,7 млн тонн", - сообщил ТАСС представитель "Роснефти". Он также добавил, что на нефтеперабатывающих заводах в Германии в прошлом году переработано 11 млн тонн нефти (также в доле "Роснефти"). Таким образом, с учетом российских НПЗ, на которых в 2021 году переработано 95,1 млн тонн нефти, общий объем переработки нефти на НПЗ для "Роснефти" в 2021 году превысил 115 млн тонн.

Ранее в пятницу "Роснефть" представила отчетность по МСФО с рекордными финансовыми показателями - максимальной в истории компании чистой прибылью и EBITDA. Чистая прибыль компании по итогам 2021 увеличилась более чем в шесть раз и достигла рекордного значения в 883 млрд рублей ($11,9 млрд). Выручка "Роснефти" в 2021 году выросла на 52,2%, до 8,76 трлн рублей. Показатель EBITDA в 2021 году вырос на 92,7% и достиг исторического максимума - 2,33 трлн рублей.

"Роснефть" владеет 49,13% в индийской Nayara Energy, в состав которой входят НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 млн тонн в год, глубоководный порт, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC, и розничная сеть АЗС.