Телефонные мошенники стали чаще упоминать "специальный счет ЦБ" для обмана граждан

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Телефонные злоумышленники стали чаще просить россиян перевести деньги на "специальный" или "защищенный" счет в ЦБ, при этом такого счета на самом деле не существует, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

"В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники просят людей перевести деньги на "специальный" или "защищенный" счет в Центробанке, рассчитывая на то, что упоминание регулятора усыпит бдительность потенциальной жертвы. В действительности такого счета нет, а Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и по своей инициативе людям не звонит", - рассказали в ЦБ.

Злоумышленники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, какого-либо банка или ЦБ. Также мошенники могут звонить от имени сотрудников госорганов с обещаниями выплат и компенсаций. Поводы для звонка могут быть самыми разными, но в последнее время злоумышленники чаще всего звонят человеку с сообщением о том, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с его счета, и для сохранности средства нужно перевести на "специальный" (или "безопасный") счет в ЦБ. На самом деле, счет, реквизиты которого называют злоумышленники, принадлежит мошенникам, подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Иногда, чтобы войти в доверие к человеку, звонящие могут напоминать о правилах безопасности - например, рекомендовать никогда не раскрывать банковские данные.

"Если вам звонят неизвестные и тема разговора сводится к деньгам, немедленно прервите разговор, кем бы ни представлялся звонящий, - отметил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. - Сотрудники правоохранительных органов, банков, госорганов никогда не требуют по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информацию по счетам и картам. Они не просят перевести деньги якобы на "защищенный счет в Центробанке" или куда-либо еще".

ЦБ рекомендует гражданам самостоятельно звонить в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка, если возникли сомнения относительно сохранности денег на счете.