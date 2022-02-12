Власти Перу оштрафовали компанию Repsol более чем на $121 тыс. из-за утечки нефти

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Перу наложили на испанскую компанию Repsol первый штраф в размере более $121 тыс. за невыполнение требований по устранению последствий разлива нефти, который произошел в январе на ее объекте к северу от Лимы. Об этом проинформировало в пятницу министерство охраны окружающей среды южноамериканской страны.

"Штраф, наложенный на Repsol, составляет <...> 460 тысяч перуанских солей (свыше $121 тыс. - прим. ТАСС). Эта мера будет последовательно применяться вплоть до выполнения [компанией] обязательств", - говорится в сообщении ведомства. Ранее глава Агентства по оценке и мониторингу окружающей среды Перу Мириам Алегрия заявила, что штрафы за невыполнение требований по определению зоны ущерба и ее очистки от нефти могут достигать 18,4 млн солей ($4,6 млн).

Разлив нефти произошел 15 января при разгрузке танкера у нефтеперерабатывающего завода Repsol в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. В воду попало более 10 тыс. баррелей углеводородов. Прокуратура Перу начала расследование по факту нанесения ущерба окружающей среде. Repsol утверждает, что причиной инцидента стали высокие волны, которые вызвало извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга.